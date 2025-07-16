Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Konyaspor\'da Yeni Sezon Hazırlıkları
16.07.2025 11:18
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Recep Uçar, Konyaspor'un yeni sezona omurgasını koruyarak birkaç transferle başlayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezona takımın omurgasını bozmadan birkaç transfer yaparak başlayacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, AA muhabirine, hazırlıklar, geçen ve yeni sezon ile takıma yapacakları takviyelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, kentteki hazırlıkların fiziksel ve taktiksel ağırlıklı geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar oyuncularımız özverili şekilde lige hazırlanıyor. Umarım bunun karşılığını alırız." dedi.

Geçen sezonun ilk yarısını istedikleri gibi bitiremediklerini ifade eden Uçar, "Son dakikalarda çok maç verdik. Hatay, Antalya, Kasımpaşa maçlarında puan kaybı yaşamasaydık belki bizim adımıza daha farklı bir yerde olacaktık. Ama ligin ikinci yarısında Sivas ve Trabzon maçıyla başlayan bir serimiz oldu. İçeride uzun yıllar sonra 6 maç üst üste kazanan bir ekip olduk. O da bizi ligin son bölümünü daha konforlu ve rahat geçirmemizi sağladı. Özellikli ligin ikinci yarısında oynanan oyun, alınan sonuçlar daha iyiydi. Çok daha iyisi olabilir miydi, kesinlikle olabilirdi." diye konuştu.

Uçar, ikinci yarıda gösterdikleri bu gelişmenin kendilerine bir ivme kazandırdığını ve gelecek sezon için olumlu sinyaller aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sene itibarıyla geçen seneden iskeletimizi koruyup üzerine takviyeler yaparak yolumuza devam etme kararı aldık. Geçen sene takım olarak aslında çok büyük kabuk değiştiren, sezon başı 18 sporcu transferi yapan bir takımdık. Özellikle ligin ikinci yarısında aldığımız sonuçlar bizim adımıza takımın omurgasını oluşturmamıza vesile oldu. Gerek ekonomik, gerekse bazı şeylere inandığım için geçen seneki gibi transfer politikasının güdülmemesini yönetimimize tavsiye etmiştim. Yeni yönetimimizle çok uyumlu çalışıyoruz ve transfer çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Bu transfer sayıları geçen seneler gibi çift hanelerde olmayacak. Ayrılanlar, yol ayrımına gittiklerimiz oldu. Onun dışında iskeleti koruduk. Şu an 4 oyuncu aramıza katıldı onun dışında hücum, kanat bölgesinde iki oyuncu almayı planlıyoruz. Belki bir de orta saha transferiyle muhtemelen transferi sonlandıracağız."

Yeni sezonda Konyaspor camiasının beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Her zaman yaptığımın daha iyisini yapmak benim hayattaki bireysel hedefimdir. Burası büyük bir camia, büyük bir şehir. Beklentilerin fazla olduğunun farkındayız ama ekonomik baktığımızda ligimizde maalesef büyük takımlar başta olmak üzere rasyonel transferler yapmıyorlar. Biz hep kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Kulüpte bazı ekonomik sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda hedefler yine rasyonel olacak ama öncelikli hedefimiz geçen sene oynadığımız oyunlardan daha iyi oyunlar ortaya koymak olacak. Bir noktaya getirdiğimiz oyunu daha da geliştirmek birinci hedefimiz bu olacak. Bunun dışında 11. sırada bitirdiğimiz ligde kesinlikle onun daha üst noktalarına gelmek istiyoruz."

Uçar, rakip takımların durumunu görmeden belirli bir hedef koymanın yanlış olacağını ifade ederek, "Diğer takımları görmeden bir takım afaki hedefler koymanın çok doğru olmadığını düşünüyorum, çünkü onların hangi seviyede olduklarını bilmiyoruz. Birçok takım ciddi yatırımlar yapıyor. Bizimle karşılaştırdığımızda ekonomik olarak çok daha üstümüzde bütçeler oluşturup yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla onları gördükten sonra rasyonel hedefler koymanın doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle geçen sene bitirdiğimiz yerin üstünde bir yerde yer almak istiyoruz. Alacağımız sonuçlar, yapacağımız işler bizi çok farklı hedefler koymamıza vesile olursa onları da açıklarız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın desteğinin artmasıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacaklarını belirten Uçar, bu sayede bekledikleri mutlulukları yaşatabilecekleri sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Antrenman, Konyaspor, erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika

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