Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

20.06.2022 16:13

- Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

- Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

KONYA - Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve core ısınma ile başladı. Dar alanda oyunla devam eden çalışma, aerobik koşu ile sona erdi. İdmana izinli olan futbolcular katılmazken, Abdülkerim Bardakçı takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü gözetiminde çalıştı. Öte yandan kulübün altyapı takımlarında forma giyen Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen antrenmanda yer aldı.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

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