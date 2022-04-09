Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki - Son Dakika
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Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki

09.04.2022 23:40
Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün ne yazık ki Konyaspor'umuz, Ali Şansalan isimli hakem ve federasyonun tüm kurullarını dizayn etmeye çalışan birtakım karanlık tipler tarafından mağlup edildi." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapalı kapılar ardında maçların sonuçlarını, atanacak hakemleri, ligin sıralamasını belirlemeye çalışanlar, sistemin dışına atılmadıkça ülke futbolu yok olma serüvenini acı deneyimlerle sürdürecektir. Sahaya çıktığımız andan itibaren, koruma timi gibi hareket eden ve puanlarımızı çalanlar, tarafımızca hiçbir zaman hoşgörü ile karşılanmayacak ve yaşananlar unutulmayacaktır. Bilinmesini isteriz ki 100 yıllık çınar Konyaspor camiası, bu ve benzeri nobran, yanlı tutumlara karşı çok güçlü bir belleğe sahiptir. Konyaspor camiası ve tüm Konyalılar birlik, beraberlik içinde bugüne kadar tüm zorlukları aştığı gibi mevcut durumda da ivedilikle gerekeni yapacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'dan Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki - Son Dakika


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