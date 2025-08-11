Konyaspor'dan Maç Sonrası İddialı Açıklamalar

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor galibiyetiyle lige iyi başladıklarını belirterek, "Hedeflerimiz var. Oynadığımız oyunu geliştirerek herkese karşı kafa kafaya oyun oynamak istiyoruz. Geçen yıldan daha iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, konuk olduğu Eyüpspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabakayı değerlendirdi. Uçar, maç öncesi Balıkesir merkezli yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü maçla ilgili ise, "İlk maçımızı oynadık umarım güzel bir sezon oynadık. Güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı sezon diliyorum. Umarım şehrimiz, takımımız adına sezon güzel biter. Eyüpspor çok önemli oyuncuları olan, bunların üzerine takviyeler yapan, hedefleri büyük olan takım. Hazırlık maçlarıyla analiz etmiştik. İlk pozisyonu biz verdik ama ilk 30 dakikada 3 gol bulduğumuz oyun. Oyun disiplinine sadık kaldığımız, çalıştığımız pozisyonlara sadık kaldığımız maç oldu. İlk yarının sonlarına doğru dengeli oyun vardı. Oyun disiplininde kopmadık. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem. 4-1 güzel başlangıç. Oyuncularımın taktiksel sadakatleri için teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. 1 maç kazandık. Biz iyi başlangıç yaptık ama hedeflerimiz var. Oynadığımız oyunu geliştirerek herkese karşı kafa kafaya oyun oynamak istiyoruz. Daha göze hoş gelen oyun oynamak istiyoruz. Geçen yıldan daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hep beraber elimizden geleni yapacağız. Haftaya evimizde çok zor maç bekliyor. Yarından itibaren ona çalışacağız. Selçuk Şahin de futbolculuğunda önemli kariyeri olan bir isim umarım teknik adamlık kariyeri de başarılı olur" ifadelerini kullandı.

" Pendik'te güzel anılarım var"

Karşılaşmanın Pendik Stadyumu'nda oynanması ile ilgili de konuşan Uçar, "Pendik özel bir stat, burası 1994 senesinde açıldığında ilk oynayan oyunculardan biriyim. Çok güzel anılarım var. Burada tekrar teknik adam olarak çıktım. Güzel anılarıma bir yenisini ekledim. Bu stat ve Pendik semti benim için özel kalmaya devam edecek. Yeni transferlerimiz Bahadır, Enis, Yhoan (Andzouana) sahadaydı. Marius'u da oynatmayı düşünüyorduk. Planlarımız sakatlıklara göre değişti. Onlar da katkı verdi, ondan dolayı da mutluyum" değerlendirmesini yaptı.

"Kramer ile gönülsüz yol ayrımına gittik"

Recep Uçar, kadroda olmayan golcü oyuncu Blaz Kramer'in durumuyla ilgili bilgi vererek, "Kramer, bizim değerli oyuncumuz. Avusturya kampı öncesinde gelen teklif vardı. Ama profesyonel futbolcular, işin ekonomik boyutu da var. Bu durum mental ve fiziksel düşüşlere de sebebiyet verdi. Gönülsüz şekilde yol ayrımına gittik. Kiralık olarak gitmiştir. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım iyi katkılar yapar ve Konyamıza geri döner. Kramer'in pozisyonuna transfer yapmak istiyoruz. Melih Bostan gibi çok değerli oyuncumuz var" açıklamasında bulundu.

Umut Nayir için milli takım yorumu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da maçı tribünden takip etmesi ve Umut Nayir'in performansıyla ilgili soruya Uçar şu yanıtı verdi:

"Umut değerli oyuncumuz. Geçen sezon kısmen şanssız dönemler geçirdi. Bugün itibarıyla net söylemeliyim; Kramer ayrılmasaydı da Umut'la başlayacaktık. Umut, geçmişte beraber çalıştığımızda ilk defa milli takıma seçilmişti. İnşallah iyi performans sergiler. Adil ve Melih'in de yadırganmayacak performansları var. Hocamız en doğru kararı verecektir. Benim için önemli olan çok fazla oyuncunun milli takıma gitmesi." - İSTANBUL