Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Erhan Erentürk, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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