Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

23.06.2022 16:51
Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Erhan Erentürk, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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