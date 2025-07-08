Konyaspor Erzurum\'da Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanın ilk bölümünde koşu ve kuvvet çalışması yapıldı.

Futbolcular, iki grupta halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanı, turnuva maçlarıyla tamamladı.