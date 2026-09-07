Konyaspor eski başkanı Korkmaz, icra iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Konyaspor eski başkanı Korkmaz, icra iddialarına tepki gösterdi

Konyaspor eski başkanı Korkmaz, icra iddialarına tepki gösterdi
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Konyaspor'un önceki dönem başkanı Ömer Korkmaz, kulübün kendilerine borcunu ödemediğini ve 'icra gönderdikleri' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Korkmaz, yönetimin kendileriyle iletişim kurmadığını belirterek, yaşanan sürecin 'gayri ahlaki' olduğunu ve asıl meselenin para değil, muhatap alınmamak olduğunu ifade etti.

Konyaspor Kulübünün önceki dönem başkanı Ömer Korkmaz, kamuoyuna yansıyan "Konyaspor Kulübüne icra gönderdikleri" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Korkmaz, Konya'da bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, taraflarının her zaman Konyaspor ve Konya olduğunu, hiçbir zaman Konyaspor'un karşı tarafına geçmeyeceklerini bildirdi.

Kamuoyuna yansıyan "eski yönetimin kulüpten alacaklarını tahsil için kulübü icraya verdiği" iddialarına ilişkin kulüp yönetimiyle yaşadıkları "borç ödeme" sürecini anlatan Korkmaz, benzer süreci, yönetimi eski başkan Fatih Özgökçen'den aldıkları zaman kendilerinin de yaşadığını aktardı.

O dönem Fatih Özgökçen ve yönetim kuruluna karşı, bazen borçlu durumda olmaktan kaynaklı bir mahcubiyetle, saygıyla iletişim kurduklarını, borçları tamamen ödeyene kadar tüm imkanları zorladıklarını, ödeyemedikleri noktada yönetim kurulu üyelerinin borçların bir kısmını kendi ceplerinden ödediğini anlatan Korkmaz, "Biz böyle bir süreç götürürken gün geldi, biz de Ömer Atiker başkanıma kulübü devretmekle alakalı inanılmaz nezaket seviyesi içinde bir süreç yaşadık. Çok da güzel bir süreçti. Başkanımız gayet nezaketli bir şekilde süreci yürüttü. Ben de aynı nezaketle, nasıl isterse o şekilde devredebileceğimi kendisine anlattım ve süreç başladı." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Ömer Atiker ve yönetim kuruluyla bir anlaşmaya vardıklarını ve ödemelerini 14 ay sonra almayı kabul ettiklerini aktaran Korkmaz, Konyaspor aleyhine bir davranış sergilemediklerini ve Konyaspor için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Kimse bizimle irtibata geçmedi. 'Ödeyeceğiz' diyen yok, 'Ödemeyeceğiz' diyen yok"

Anlaşmanın üzerinden zaman geçtiğini ve ödeme günü olan 30 Temmuz 2026 tarihinin geldiğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bütün yönetici arkadaşlarımız, 'Başkanım arayan soran yok mu' diyor. Normalde bir yere borcunuz varsa ödemeyecekseniz haber verirsiniz. Ararsınız, sorarsınız. Buradan dışarıya çıkmak bana nasip olmasın, arkadaşlarımızın hepsi dedi ki 'Eğer Konyaspor yönetimi bize bir model sunarsa toplu olarak biraz bağış yapalım, bir şey yapalım.' Biz kendi kendimize böyle konuşuyoruz ama kimse bizimle irtibata geçmedi. 'Ödeyeceğiz' diyen yok, 'Ödemeyeceğiz' diyen yok. Dedik ki 'Olabilir belki. Bir ay daha hiç kimse bir şey yapmasın bekleyelim sakince'. Devamında kulübe bir ihtar gönderildi ama dönüldü. Çok özür dilerim yani gayri ahlaki bir şekilde, daha önce Konyaspor tarihinde görülmemiş bir mevzu. Bu tarz ilişkiler mahremdir arkadaşlar. Benim size anlattıklarım da mahremdir ama mahremliğini ben bozmadım. Arkadaşlarımızın ev adreslerine kadar, detaylarına kadar tarafların, bu şehirde yaşayan insanların, camianın kucağına atıp da ne oluyor yani bu kadar gazetelere bu haberin sızdırılması? Nedir bu?"

Ömer Korkmaz, yönetimle iletişim sorunu yaşadıklarının altını çizerek, "Ben de çoluğumu çocuğumu bıraktım, ailemi bıraktım, gecemi gündüzüme kattım, bu kulübün arkasından koştum. Bir telefon edilecek kadar bir yerimiz yok mu? Bu kadar mı kötü şeyler yaptım Konyaspor'a? Bugün bu isyanın, serzenişin aslında meselesi para değil ki. Bu kadar muhatap alınmamak." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, bir gazetecinin "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Ben bundan sonra hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben Konyaspor'u desteklemek istiyorum, yönetim de dahil olmak üzere. Yeteri kadar açıkça anlattım. Yani bir telefon meselesi bu. Yoksa başka hiçbir sorun yok aslında ortada." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Ömer Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor eski başkanı Korkmaz, icra iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika

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