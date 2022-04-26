Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

26.04.2022 10:36
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlık çalışmalarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlık çalışmalarına başladı.

Lig 2'ncisi Fenerbahçe'yi 1 puan geriden takip eden Konyaspor, yeniden 2'nci sıraya yükselmek için mücadelesini sürdürüyor. 30 Nisan Cumartesi günü sahasına oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçekleşti. Sahada yapılan CORE çalışmasıyla başlayan antrenman, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak koşu ve çift kale maçla sona erdi.


Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu! Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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