Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek 13. galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor ise 16. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kaldı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King antrenmana katılmazken, Leonardo Bonucci takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Kurum, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan bir kulüp olduğunu ve diğer kulüplerle koordineli bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un her alanda olimpiyatlara hazırlanan bir şehir olması için mahalle bahçelerinde spor tesislerinin artırılacağını söyledi.
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