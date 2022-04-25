Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 3-2 kazanılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Sahada yapılan core çalışması ile başlayan antrenmanda futbolcular, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak koşu ve çift kale maç yaptı.