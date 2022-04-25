Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

25.04.2022 20:26
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 3-2 kazanılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Sahada yapılan core çalışması ile başlayan antrenmanda futbolcular, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak koşu ve çift kale maç yaptı.

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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