Konyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Şut çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.