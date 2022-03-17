Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2022 10:49
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda ikinci sırada zirve yarışını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, üçüncü sırada bulunun yakın takipçisi Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda ikinci sırada zirve yarışını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, üçüncü sırada bulunun yakın takipçisi Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, maçtan puanla ayrılıp,  ikinci sırayı kaptırmamak istiyor.

55 puanla ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, ligin 30'uncu haftasında pazar günü Kadıköy'de 50 puanı bulunan yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan çalışmayla başladı. Ardından futbolcular sahada dönüşümlü olarak pas oyunu ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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