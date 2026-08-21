Konyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı maç için son idmanını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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