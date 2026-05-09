Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-0 Yenildi

09.05.2026 23:30
Palut, Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra oyuncuların yorgunluğuna dikkat çekti ve iyi oynamadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçta iyi oynamadıklarını belirterek Fenerbahçe'yi kutladı.

Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş oyun olduğunu söyledi.

Basit top kaybından gol yediklerini anlatan Palut, ikinci yarı oyundan adım adım düşmeye başladıklarını dile getirdi.

Palut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin konsantrasyon yönünden kendilerini alıkoyduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyi bir gün değildi özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim. Lig için taraftarımızla son buluşmamızdı. Büyük destekleri vardı ama onları mutlu edecek enerjiden uzaktık. Oyuncularım yoğun periyottan geçti. Üst üste çok zor maçlar oynadık ve bugün yıpranmalara da şahit oldum. Oyuncularımı da efektif kullanmam gereken bir durumla karşılaştım. Hasar tespiti yapacağız. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var. Ondan sonra hemen mental olarak hazırlıklara başlayacağız. Oyuncularımızın son durumları hakkında sağlık ekibimizle yoğun mesai harcayacağımız bir hafta olacak. Oyuncularım yorgun olmalarına rağmen ilk periyodu iyi oynadılar. Onları sonuna kadar destekleyeceğim. Bugün iyi değildik. Net söyleyeyim. Fenerbahçe'yi kutluyorum."

Kaynak: AA

