Konyaspor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Konyaspor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Konyaspor Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor
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İlhan Palut, Fenerbahçe maçının zorluğunu vurgulayarak takımının daha iyi performans beklediğini söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, " Fenerbahçe, zor bir deplasman biliyorsunuz, zaten söylemeye gerek yok. Çıkacağız en iyi şekilde, mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımından daha iyi bir performans bekliyorum" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda teknik direktör İlhan Palut, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldukları maçı değerlendiren Palut, takım için iyi bir çıkış olmadığını hatırlattı. Bu hafta zor bir deplasman maçı olacağını ifade eden Palut, "Lig devam ediyor. Fenerbahçe maçı, evet zor bir deplasman, zaten söylemeye gerek yok. Çıkacağız en iyi şekilde, mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımından daha iyi bir performans bekliyorum. Neden tam hazır olamadık sorusunun cevabı; evet kamp döneminde kritik oyuncularımızın 10 günlük, 15 günlük, 1 haftalık hazırlık maçlarından, 3-4 hazırlık maçından ayrı kalacağı şekilde eksikleri oldu maalesef, sakatlık dolayısıyla. Bu da bizi ritim bulma konusunda engelledi. Evet bazı oyuncular da aramıza katıldıkları gündeki idman eksiklikleri Rizespor maçına kadar telafi edilebilecek boyutta değildi. Bu noktada sahada istediğimiz enerjide ve en önemlisi bir ligde oynama pratiğine sahiplik noktasında istediğimiz noktada çıkamadık. Aslında kötü yakalandık bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi hafta hafta daha iyi olmasını bekliyorum. Fenerbahçe maçında zor bir mücadeleye çıkacağız. Üstüne koyarak Rizespor maçına göre özellikle mücadele anlamında iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Orada bizim tarafımızda söyleyecekler bunlar" ifadelerini kullandı.

'YABANCI BİR OYUNCU ALACAKSAK O KESİNLİKLE KANAT OYUNCUSU OLACAK'

Kanat oyuncusu almak istediklerini belirten Palut, "Yaştan bağımsız hakkımız var yabancı transferinde. İki tane de kontenjan hakkımız var. Bugün tabii kontenjan da bulabiliriz ama birinci önceliğimiz kesinlikle iyi bir kanat oyuncusunu takımımıza kazandırmak. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni kontenjanla alakalı, demiştim ilk mevkiden bağımsız kontenjan, gelişim açık oyuncular istiyoruz. Ama burada da eğer seçim hakkımız olursa kontenjan oyuncuda, bir tane orta saha oyuncusunu daha kontenjan olarak aramıza katabiliriz. Yabancı bir oyuncu alacaksak o kesinlikle kanat oyuncusu olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika

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