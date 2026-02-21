Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 Yendi

21.02.2026 22:23
TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 86 Yasir Subaşı), Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 66 Kramer)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Dk. 76 Asprilla), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Noa Lang), Roland Sallai, Mauro Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 41 Arif Boşluk, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 82 Kramer, Dk. 88 Bahadır Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55 Eren Elmalı, Dk. 79 Mario Lemina (Galatasaray)

Goller: Dk. 75 Adil Demirbağ, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup oldu.

49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Maç Sonucu, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

