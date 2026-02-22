Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Etti - Son Dakika
Konyaspor, Galatasaray'ı Mağlup Etti

22.02.2026 00:19
Teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, aldıkları 3 puanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Palut, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının karşılaşmada iyi mücadele verdiğini söyledi.

Kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Palut, maçta oyuncularıyla konuştukları plana sadık kaldıklarını dile getirdi.

Palut, istekli ve arzulu oyunu, maçın geneline yaymaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"İlk yarı savunma kısmını iyi yaparken ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma da planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. VAR'dan geri döndü ve çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Her şeyden önce 3 puan çok önemli. Güçlü bir rakibi yenmek eğer özgüven getirecekse ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Bunun kutlamasını sürdürüp rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir."

Palut, taraftar desteğine de teşekkür ederek ligde kalan 11 maçta da aynı desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Hakem kararlarına ilişkin soruya ise Palut, "İleriye doğru yönlendirmemiz gereken bir özgüven gelmiştir. Zaten puana baktığımız zaman rahatlayacak ve bunu kutlayacak bir durumumuz yok. Puan manasında tabiri caizse başımız belada. Üstüne devam etmemiz lazım. Oyuncularımın performansından bu yönden memnunum. Ötekisi yani Okan hocanın görüşleridir. Galatasaray'ın VAR'dan dönen pozisyonunu seyretmedim bu arada." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İlhan Palut, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

