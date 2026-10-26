Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına İlhan Palut yönetiminde başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına İlhan Palut yönetiminde başladı

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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına İlhan Palut yönetiminde başladı
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Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig 10. haftada Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde başladı. İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda CORE ısınma ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayanların yenileme çalışması yapıldı.

Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda CORE ısınma ağırlık çalışması yapıldı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiİlhan PalutMurat KurumGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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