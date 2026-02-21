Konyaspor - Galatasaray Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Konyaspor - Galatasaray Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Konyaspor - Galatasaray Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik
21.02.2026 21:07
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Galatasaray ile oynadığı ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Gabriel Sara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eren Elmalı'nın ortasında Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe, Morten Bjorlo, Deniz Türüç, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves, Jevtovic, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo, Blaz Kramer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Arif Boşluk (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

20:14
