Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil- beyazlı ekibin teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından da sahada kuvvet çalışması yapılan idman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.Konyaspor, Gaziantep karşısına Çaykur Rizespor mazında kırmızı kart gören Amilton ve Rahmanovic'den yoksun sahaya çıkacak.
Kaynak: DHA
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