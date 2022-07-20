Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, başarılı sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Guilherme Sitya için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kendisini 2 yıl daha yeşil-beyazlı renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konyaspor, Guilherme ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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