Konyaspor, hazırlık maçında Almere City'yi 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, hazırlık maçında Almere City'yi 3-2 yendi

Konyaspor, hazırlık maçında Almere City\'yi 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kayseri'deki hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou Junior kaydederken, Almere City'nin golleri Dors ve Hansen'den geldi.

18.07.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.

Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Konyaspor sahaya Slowik, Niko, Damjanovic, Calusic, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Ülgün, Moreno ve Emrehan Gedikli ilk 11'iyle çıktı.

Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.

Karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Moreno, 65. dakikada Adil Demirbağ ve 79. dakikada Sambou Junior kaydetti.

Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Hollanda, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, hazırlık maçında Almere City'yi 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 19:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor, hazırlık maçında Almere City'yi 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement