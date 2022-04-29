Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

29.04.2022 10:09
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan VavaCars Fatih Karagümrük, 34. haftayı 50 puanla 9. sırada tamamladı.

Ligdeki son 2 maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor ise 34 hafta sonunda 64 puanla 3. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor, 4-1 kazanmıştı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika


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