Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda - Son Dakika
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Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda

Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlayacak. İki takım lig tarihinde 7. kez karşılaşacak; geride kalan 6 maçta Kocaelispor'un 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında karşılaşacağı Kocaelispor ile 7. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Kocaeli ekibinin galibiyetlerde 3'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlıların henüz galibiyeti bulunmazken, 2 mağlubiyet sonucunda puansız olarak 17. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 7. randevu

Konyaspor ile Kocaelispor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 6 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, Kocaelispor ise 3 defa rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 7 kez gol sevinci yaşarken, Kocaelispor 13 defa rakip fileleri havalandırdı.

Gürcan Hasova düdük çalacak

Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Temel ve Selahattin Altay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda - Son Dakika

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