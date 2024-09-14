Konyaspor İlk Yarıda Önde

Spor

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Muja, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Dimata

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Ufuk Akyol, Jevtovic, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Umut Nayir

Gol: Dk. 30 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

16. dakikada gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası çizgisi önünden çektiği sert şutta, top kaleci kaleci Slowik'ten oyun alanına döndü.

30. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Pedrinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Konyaspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Bu arada iki takım futbolcuları, karşılaşma öncesindeki seremoniye, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla çıktı.