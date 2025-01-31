Konyaspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Spor

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün, Taylan Antalyalı, Mohammed, Okita, Fredy, Seferi, Celal Dumanlı

Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin sert ve düzgün şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı da geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Kramer, kafa vuruşunda direkten dönen topu filelere yolladı: 2-0.

45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 43. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın topa müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Yusuf Erdoğan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Taylan Antalyalı'nın kullandığı penaltıda kaleci Slowik direk dibinden topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.