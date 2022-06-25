Konyaspor, Kahraman Demirtaş ile anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Kahraman Demirtaş ile anlaştı

25.06.2022 20:53
Konyaspor, Kahraman Demirtaş ile anlaştı

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Konyaspor,  28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Konya'da devam eden Konyaspor'da transfer harekatı da devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Süper Lig'de son olarak Göztepespor formasını giyen Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.

28 yaşındaki stoper için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni yapıldı. Belçika takımlarından RCS Verviers altyapısında yetişen Demirtaş, için yeşil-beyazlılar bonservis bedeli ödemedi. Kahraman Demirtaş,  2021-22 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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Kaynak: DHA

Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Kahraman Demirtaş ile anlaştı - Son Dakika

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