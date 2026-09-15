Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı, sahada savunma-hücum organizasyonu ve topla oyunla tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'deki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenman, koşu ve topla oyun ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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