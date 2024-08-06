Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Jakub Slowik, Deniz Ertaş, Yavuz Aygün ve Egemen Aydın ise kaleci antrenörleri Murat Öztürk ve Kaya Tarakçı yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA