Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, Süper Lig'in 1. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Çabukluk ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan duran top çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın sezonun ilk maçında deplasmanda saat 19.15'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. - KONYA