Konyaspor-Kasımpaşa Maçında İlk Yarı 1-1 Beraberlik

08.03.2026 17:22
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Kasımpaşa'nın karşılaştığı maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Dk. 39 Nagalo), Arif Boşluk, Bjorlo, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Opoku, Becao, Winck, İrfan Can Kahveci, Baldursson, Benedyczak, Ben Ouanes, Diabate, Gueye

Goller: Dk. 17 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 8 Becao (Kasımpaşa), Dk. 20 Adil Demirbağ, Dk. 45+5 Uğurcan Yazğılı ve Arif Boşluk (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 bitti.

10. dakikada Konyaspor, gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Gianniotis'ten döndü. Meşin yuvarlağı altıpas üzerinde önünde bulan Arif Boşluk'un vuruşunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Andzouana'nın yerden ortasında kale sahası önündeki Muleka, topu filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topu uzaklaştıran Adil Demirbağ'ın müdahalesinde Benedyczak yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltıyı kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

45+3. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Olaigbe'nin yerden ortasında Muleka, müsait pozisyondan yararlanamadı.

45+5. dakikada konuk ekip, bir penaltı daha kazandı. Uğurcan Yazğılı'nın Gueye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Gueye'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Kasımpaşa, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

