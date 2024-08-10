0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Konyaspor, rakip yarı alanın ortalarında sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Pedrinho, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
26. dakikada sağ taraftan Ndao'nun çevirdiği topa Pedrinho'nun ceza yayı üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
43. dakikada daha önce sarı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, hakeme itirazlarını sürdürmesi neticesinde kırmızı kart gördü.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Atakaya, Ali Demirel
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Aleksic, Prip, Metehan Mert, Çikalleshi, Oğulcan Ülgün, Adem Eren Kabak, Melih İbrahimoğlu, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Gol: Pedrinho (dk. 7) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Sami Uğurlu (Teknik Direktör) (dk. 43) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Omeruo, Hajradinovic (Kasımpaşa), Damjanovic (Konyaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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