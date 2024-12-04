Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 Geçti - Son Dakika
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Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 Geçti

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Kepezspor'u 9-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

04.12.2024 20:05
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 9-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Prip'in sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Kramer kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

11. dakikada Prip şık çalımları ile ceza alanı içerisinde topu Melih Bostan'a aktardı. Melih Bostan bekletmeden vuruşunda golü buldu. 2-0

34. dakikada Adem Kabak'ın pasında ceza alanına ilerleyen Prip çalımlarla defans oyuncuları geçti. Prip'in sağ köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

42. dakikada Melih İbrahimoğlu topu kazanarak ceza alanı içerisinde Tunahan Taşçı'ya aktardı. Tunahan kaleye gönderdiği şutla golü buldu. 4-0

45+1. dakikada ceza alanı içerisinde Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kramer düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0

69. dakikada seri paslarla ceza alanına giren Konyaspor'da Aleksic altı pasta topu Melih Bostan'a aktardı. Melih boş kaleye şutunda golü buldu. 6-0

77. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ceza alanına topu Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

84. dakikada Aleksic'in ceza alanı içerisinde Melih Bostan'a gönderdiği topta Melih golü buldu. 8-0

88. dakikada Melih Bostan'ın pasında Melih İbrahimoğlu topla buluştu. Melih İbrahimoğlu'nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 9-0

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Erdoğan, Haydar Avcı

Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Aleksic dk. 46), Damjanovic (Utku Eriş dk. 46), Adem Kabak, Yasir Subaşı, Boateng, Melih İbrahimoğlu, Prip (Ndao dk. 59), Oğulcan Ülgün (Semih Kocatürk dk. 46), Melih Bostan, Kramer (Keyta dk. 59)

Yedekler: Egemen Aydın, Yavuz Aygün, Uğurcan Yazğılı, Umut Nayir, Bornijasevic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kepezspor: Evra Gülal, Akın Çakır, Alperen Dikmen (Ayberk Korkmaz dk. 62), Emir Boz, Oğuzhan Kolak, Atilla Ateş (Furkan Harım dk. 46), Ahmet Demirli (Tahsin Ekinci dk. 81), Mustafa Pınarcı (Tuğrul Öztürk dk. 81), Emre Ak, Remzi Kolcuoğlu, Can Toksoy (Mehmet İlhan dk. 46)

Yedekler: Osman Çayır, Efe Gök

Teknik Direktör: Meriç Eraslan

Goller: Kramer (dk. 7) (dk. 45+1), Melih Bostan (dk. 11) (dk. 69) (dk. 84), Prip (dk. 34), Tunahan Taşçı (dk. 42), Aleksic (dk. 77), Melih İbrahimoğlu (dk. 88) (Konyaspor)

Sarı kart: Boateng (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 Geçti - Son Dakika

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