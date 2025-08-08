Konyaspor Lige Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar, "Hem fiziksel hem mental anlamda lig için büyük oranda hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ve rondo ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik direktörü Recep Uçar, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. 30 Haziran'da başladık çalışmalarımıza, 3 etaplı olarak çalışmalarımızı Konya, Erzurum ve Avusturya olarak tamamladık. Artık son hafta, maç haftası kalan iki antrenmanımızı bugün ve yarın yapıp İstanbul'a geçeceğiz. Genel olarak bizim adımıza güzel geçen bir hazırlık periyodu oldu. İçindeki hazırlık maçlarıyla beraber genel anlamda hem fiziksel hem mental anlamda lig için büyük oranda hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimiz Eyüpspor geçen senenin flaş ekiplerinden bir tanesi, önemli işler yaptılar. Bu sene de kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler. İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. Bence iyi oynayan, hak edenin kazandığı, ligin marka değerine değer katabilecek güzel bir oyun olur. Sonuçta, inşallah arzu ettiğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

"Pazar günü kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Orta saha oyuncusu Enis Bardhi ise, "Büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki herkes beni sıcak bir karşılamayla güler yüzle karşıladı. Ekip olarak burada mükemmel kişilerle çalışma fırsatım oldu ve olacak. Lig başlamak üzere, Eyüpspor karşısında deplasmanda başlayacağız. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. Herkes bunun için hazır durumda. Pazar günü inşallah kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Özellikle yeni arkadaşlarımız, başta ben olmak üzere iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA