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Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika

Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

11.02.2022 11:39
Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor müsabakasını Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 25'inci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

12 ŞUBAT CUMARTESİ16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe (Zorbay Küçük)19.00 Galatasaray - Kayserispor (Sarper Barış Saka)13 ŞUBAT PAZAR13.30 Demir Grup Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (Mete Kalkavan)14 ŞUBAT PAZARTESİ20.00 Atakaş Hatayspor - Göztepe (Atilla Karaoğlan)20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş (Ali Şansalan)


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Mete Kalkavan, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika
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