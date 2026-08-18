Konyaspor, Rajmund Toth ile Anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Rajmund Toth ile Anlaştı

Konyaspor, Rajmund Toth ile Anlaştı
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Konyaspor, 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, genç orta saha Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rajmund Toth'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Macaristan Ligi ekiplerinden ETO FC alt yapısından yetişerek A Takıma yükselen Toth, Macaristan Milli Takım forması giyiyor. Toth, yeşil-beyazlı ekipte 66 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

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