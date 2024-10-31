Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı

Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı

Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

31.10.2024 16:33
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Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkan Ömer Korkmaz ile 2. Başkan Adem Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Önceki dönem Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı'ya emeklerinden, katkılarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Recep Uçar hocamıza 'Hoş geldiniz' ve 'Hayırlı olsun' diyorum. Hocamız bugünden itibaren artık bizimle beraber ve ailemizin bir parçası oldu. Güçlü Konyaspor hedefleriyle ve hayalleriyle çıktığımız bu yolda yeni bir sayfa açarak bu yolda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Umarım Konyaspor camiası adına da mutlu ve uzun süreli bir birliktelik olur"

Teknik Direktör Recep Uçar ise kendisine yapılan sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Benim adıma yeni bir macera ve yeni bir birliktelik olacak. Umarım bu birliktelik her iki taraf adına hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz adına başarılar getirsin. En başta burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyeyim. Nasıl bir camiada olduğumun ve nasıl bir camiada çalışacağımın farkındayım. Birinci amacımız elbette ki bu camiaya gönül vermiş Konyaspor taraftarının yüzünü güldürmek olacak. Onların neleri hedeflediğini ve arzu ettiğini ben biliyorum. Bunun için de ekibimle beraber bugünden itibaren 24 saat çalışarak o insanları mutlu etmek için uğraşacağız. Umarım bunu başarırız. Taraftarlarımızdan da bu noktada bir isteğim olacak. Pazar günü oynayacağımız Başakşehir maçı ile başlayacağımız dönemde bizi sonuna kadar desteklemeleri ve yanımızda olmalarını istiyorum. 20 binin üzerinde kombine satışının olduğunu öğrendim. Umarım buraya gelen taraftarlarımızın sayısı artar ve bizler de onları mutlu ederiz. En birinci amacımız bu olacak. Bir teşekkür de sevgili meslektaşım Ali Çamdalı'ya etmek istiyorum. Sıkıntılı dönemde görevi devralıp bu takımın ligde kalması için ciddi bir emek harcayan, bu sene de takımın başarısı için ortaya emek koyan Ali Çamdalı hocama da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde de başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Umarım hem benim ve ekibim adına hem de Konyaspor camiası adına da mutlu ve uzun süreli bir birliktelik olur" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı - Son Dakika

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