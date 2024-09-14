Konyaspor, Samsunspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Samsunspor'u Deplasmanda Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, 5. haftada Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

14.09.2024 19:48
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Muja (Dk. 63 Schindler), Ntcham (Dk. 86 Tait), Holse (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 63 Laura), Dimata (Dk. 63 Moundilmadji)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Güilherme, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Ufuk Akyol, Jevtovic (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 80 Oğulcan Ülgün), Aleksic (Dk. 73 Keyta), Ndao (Dk. 87 Damjanovic), Umut Nayir (Dk. 73 Kramer)

Gol: Dk. 30 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Boranijasevic, Dk. 90+6 Oğulcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 yendi.

55. dakikada gelişen misafir takımın atağında Pedrinho'nun sağ dan yaptığı ortada, ceza sahasında Benasser'in ters vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak topa sahip oldu.

59. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ndao, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

74. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altpas içine ortasında iyi yükselen Laura kafayla vurdu, kaleci Slowik son anda topu kornere çeldi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Kanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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