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Konyaspor, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Konyaspor, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor'a 1-0 yenildi. Maçta tek golü atan Clinton N'Jie oldu.

Konyaspor, Sivasspor\'a 1-0 mağlup oldu
11.12.2023 - 22:28,
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza alanı önünde topa gelişine vuran Uğurcan Yazğılı'nın şutu defanstan sekti. Ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Adil Demirbağ'ın çektiği şutta meşin yuvarlak üstten autta çıktı.

61. dakikada Sivasspor'un sol kanattan Uğur Çiftçi ile gelişen atağında Uğur topu arka direğe doğru ortaladı. Topu kontrol eden Burak Kapacak'ın şutu üstten dışarıya gitti.

69. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme topu ceza alanındaki takım arkadaşı Çikalleshi'ye gönderdi. Müsait pozisyonda Çikalleshi'nin çaprazdan çektiği şutta defansa çarpan top kornere çıktı.

86. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Roman Kvet'in ortasında topla buluşan Fode Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Koıta'nın topu üstten autta çıktı.

90+3. dakikada Guilherme'nın ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu kontrol eden Steven Nzonzı şutunu çekti. Nzonzı'nın şutu yandan autta çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Cebrail Karayel dk. 83), Oğulcan Ülgün (Steven Nzonzi dk. 65), Robert Muric (Daniel Prip dk. 46), Cicaldau, Moreno, Çikalleshi (Nelson Oliveira dk. 83)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Nıko Rak, Bruno Paz, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sivasspor: Ali Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak (Hakan Arslan dk. 77), Burak Kapacak (Modou Barrow dk. 77), Charisis, Samuel Saiz (Roman Kvet dk. 62), Clinton N'Jie (Fode Koite dk. 78), Gerson Rodrigues (Appindangoye dk. 90+2)

Yedekler: Erhan Ertürk, Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa, Ziya Erdal, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Gol: Clinton N'Jie (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Samuel Saız, Burak Kapacak, Fode Koite, Uğur Çiftçi (Sivasspor), Oğulcan Ülgün, Uğurcan Yazğılı, Çikalleshi (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA
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