Konyaspor, Sivasspor\'a mağlup oldu

Konyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, çok üzgün ve kızgın olduğunu belirterek, "İstediğimiz hiç bir şeyi yapamadık. Rakibin istediğine göre oynadık. Çıkarken top kayıpları yaptık. Atakları sonlandıramadık. Deplasman maçlarını iyi oynayan bir ekibe karşı çok pozisyon verdik. İkinci yarıda daha iyi hücumlarla baskı kurmak istedik. Zaman zaman bunda etkili olduk. Çok üzgün ve kızgınım. Bazı oyuncuların performansı hiç beklediğim gibi değildi. İki haftadır iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyordum ama demek ki bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Konyaspor güçlü bir camia. Gerekli dersleri çıkaracağız, gerekli takviyeleri yapacağız. Hiç beklemediğimiz bir sonuç. Ama bunları düzeltecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

SERVET ÇETİN: İSTEDİĞİMİZ GİBİ ATAKLARA ÇIKTIK

"İlk yarı istediğimiz her şeyi yaptık" diyerek sözlerine başlayan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Çekişmeli, zor bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İlk yarı tamamen istediğimiz her şeyi yaptık. Tabii rakibi istediğimiz gibi karşıladık. İstediğimiz gibi ataklara çıktık. Net pozisyonlar da bulduk. Hatta bir tane verilmeyen penaltımız olduğunu da düşünüyorum. İçeriye 0-2 girmiş olsaydık çok daha rahat bir maç oynayacaktık ama 0-1 girince tabii ki rakip de biraz riskler aldı. İkinci yarıda biraz bizim gömülmemize sebep oldu. Biz çok fazla gömülmek istemedik ama oyuncu arkadaşlarımız tabii skorun vermiş olduğu avantajdan dolayı biraz geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama yine de biz rakibin merkezini kapatıp kenara gönderdik onları. Kenardan yapacakları ortaları kesme anlamında daha avantajlı olduğumuzu düşündük. Rakibi genelde kenara yönlendirdik. İkinci yarı baskılı oynamalarına rağmen çok fazla pozisyon vermedik ama dediğim gibi yani bir baskı oldu. Ben bu baskıyı kabul etmedim. Oyuncu arkadaşlara da söyledim. Ne olursa olsun biraz oyun oynamamız lazımdı. İlk yarı müthiş bir oyun var ama ikinci yarı biraz fazla gömüldük. Biraz oynamamız lazım. Her zaman böyle skoru koruyamayız. O yüzden ikinci yarıdan çok fazla memnun değilim. Ancak oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Maçtan önce de onlara söylemiştim futbol oynamamız lazım ve iyi mücadele etmemiz lazım. İlk yarı iyi futbol oynadık ikinci yarı iyi mücadele ettik ama bunu yaymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.