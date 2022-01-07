Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Jose Mpoku ile Artem Kravets yer almazken, Oğulcan Ülgün ise ilk bölümde takımla, daha sonra ise ayrı çalıştı