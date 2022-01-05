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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.01.2022 15:41
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Tempolu koşu çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün, Mpoku ile Artem Kravets katılmadı.

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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