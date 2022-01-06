İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Oğulcan Ülgün, Jose Mpoku ile Artem Kravets katılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor