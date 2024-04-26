Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yapılan 5'e 2 idmanın ardından topla oyun çalışması yapıldı. Konyaspor, yarın saat 16.00'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

26.04.2024 15:51
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda saat 16.00'da Sivasspor ile karşılaşacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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