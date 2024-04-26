Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda saat 16.00'da Sivasspor ile karşılaşacak. - KONYA