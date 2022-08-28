Konyaspor ile Fenerbahçe 43. randevuda - Son Dakika
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Konyaspor ile Fenerbahçe 43. randevuda

28.08.2022 10:30
Konyaspor ile Fenerbahçe 43. randevuda

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynayacağı Fenerbahçe ile ligde 43. kez karşılaşacak.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynayacağı Fenerbahçe ile ligde 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçında Konyaspor, Fenerbahçe ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.15'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 3 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplarken, Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti. Müsabaka öncesinde yeşil-beyazlılar 10. sırada, sarı-lacivertliler ise 2. sırada bulunuyor.

43. randevu

Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 42 maçta Konyaspor 7 kez sahadan gaip ayrılırken, Fenerbahçe ise 32 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 47 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 78 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

En fazla gol atan ile hiç gol yemeyen takım karşı karşıya

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 13 gol attı. Sarı-lacivertliler, bu istatistikle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe aynı zamanda ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya attığı 6 golle ligin dış sahada en fazla gol atan takımı. Konyaspor ise bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Yeşil-beyazlılar, bu istatistikle ligin hiç gol yemeyen takımı olma özelliğini Başakşehir ile beraber paylaşıyor.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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