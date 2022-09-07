Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular kuvvet çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İHA

İlhan Palut, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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