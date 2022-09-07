Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

07.09.2022 18:21
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular kuvvet çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

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Kaynak: İHA

İlhan Palut, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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