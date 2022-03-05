Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek - Son Dakika
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Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek

05.03.2022 10:56

Nalçacılılar adlı Konyaspor taraftar grubunun, Galatasaray maçı için taraftarlara 3D gözlük dağıtacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar özel hazırlık yaptı.

Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak

GÖZLÜK DAĞITILACAK

Yaptıkları koreografilerle adından söz ettiren taraftar grubu Nalçacılar, Galatasaray maçına özel hazırlık yaptı. Yeni Haber'den Veli Özkan'ın aktardığı bilgiye göre; bu koreografinin izlenebilmesi için maçtan önce taraftarlara 3D gözlük dağıtılacak.

Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak
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Son Dakika Spor Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek - Son Dakika
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