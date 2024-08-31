Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: 'Bu ligde her puan bizim için değerli' - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: 'Bu ligde her puan bizim için değerli'

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: \'Bu ligde her puan bizim için değerli\'

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor ile beraber kaldıkları maçın ardından, 'Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz' dedi.

31.08.2024 22:43
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor ile beraber kaldıkları maçın ardından, "Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor evinde Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Milli araya amacım galibiyetle girmekti ama maalesef galibiyet ile bitiremedik. Gönül isterdi ki buraya gelen taraftarın mutlu şekilde eve gönderip milli araya moralli bir şekilde girelim. Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz. 3 haftada yediğimiz 7 gol vardı. En azından bu tarafı bir durdurduk. Kalemizde gol görmedik" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın belli bir kısmında geçen senenin bir alışkanlığı var"

Taraftarların maç içerisindeki istifa tezahüratlarına cevap veren Çamdalı, "Maçtan sonra her şeyi konuşabiliriz ama 90 dakika futbolcu arkadaşların desteğe ihtiyacı var. Kendimi bir kenara bırakıyorum. Taraftarlar bana her şeyi söyleyebilir o konuda bir sıkıntı yok. Bunun da yeri ve zamanı var. 30. dakikada kötü olaylar başladı. Bu durum ise moral bozabiliyor. Bizim futbolculara moral vermemiz, destek olmamız gerekiyor. Tek isteğimiz bu. Taraftarlarımızın belli bir kısmında belki de geçen senenin bir alışkanlığı var. Bu durumu umarım en hızlı şekilde atarız. Bunun bize destek değil, zarar veriyor. Umarım kısa sürede bir bütün olup özellikle içerdeki maçları rakibe karşı his ettirerek geçeriz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: 'Bu ligde her puan bizim için değerli' - Son Dakika

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