Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Beşiktaş maçında rotasyona gittik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Beşiktaş maçında rotasyona gittik

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Beşiktaş maçında rotasyona giderek, Pendikspor maçını da düşündüklerini açıkladı. Omerovic, Beşiktaş'ın hak ettiği galibiyeti aldığını belirtirken, Muhammet Demir'in sahaya dönmesinden mutlu olduğunu ve önümüzdeki maçlarda her oyuncunun önemli olacağını ifade etti.

28.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Pendikspor ile oynayacakları müsabakayı da düşünerek Beşiktaş karşısında rotasyona gittiklerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Beşiktaş hak ettiği galibiyet aldı. Biz biraz daha lig maçını düşünerek rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama bu futbol, hatalara dayanan bir oyun. Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi de beni mutlu etti. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı, iyi mücadele etti. Önümüzdeki periyotta bize çok katkı sağlayacak. Son 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Muhammet Demir, Pendikspor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Beşiktaş maçında rotasyona gittik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 00:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Beşiktaş maçında rotasyona gittik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement