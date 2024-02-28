Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Beşiktaş maçında rotasyona gittik

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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Pendikspor ile oynayacakları müsabakayı da düşünerek Beşiktaş karşısında rotasyona gittiklerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Beşiktaş hak ettiği galibiyet aldı. Biz biraz daha lig maçını düşünerek rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama bu futbol, hatalara dayanan bir oyun. Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi de beni mutlu etti. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı, iyi mücadele etti. Önümüzdeki periyotta bize çok katkı sağlayacak. Son 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL