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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Hakem yönetimiyle galip gelemeyeceğimizi anlıyoruz - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Hakem yönetimiyle galip gelemeyeceğimizi anlıyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimini eleştirerek üzgün olduklarını söyledi. Keleş, faul olduğunu düşündükleri ilk golden önce itiraz ettiklerini ve zaman zaman hakem kararlarıyla galip gelemeyeceklerini anladıklarını belirtti. Ayrıca, oyuna giren oyunculardan verim alamadıklarını ve kadro kalitesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Hakem yönetimiyle galip gelemeyeceğimizi anlıyoruz
07.01.2024 - 22:20,
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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hakem yönetimini eleştirerek yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirten Keleş, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. İlk yarı istediğimiz oyunu oynasak da ikinci yarının başında bulduğumuz bir pozisyon vardı. Alan bırakmak istemedik. Savunma arkasına yapacağımız pozisyonlarla etkili olmaya çalıştık. Son paslarda sorunlar yaşadık. Öne geçseydik farklı bir oyuna dönebilirdi. Sonrasında yediğimiz gol, geriye düşmemiz... Baskı, oyuncu kaliteleri sorunu yaşadık. Müdahale etmeye çalıştık. Alternatif oyuncular ve kadro derinliğinde sorunlar yaşadık. 3-0 kaybettik. Transfere kadar buradan çıkaracağımız puanlar iyi olacaktı. Oyun olarak kötü oynadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Deniz Ertaş ilk maçı olmasına rağmen inanılmaz performans sergiledi, verilen şansı iyi değerlendirdi. Onu da tebrik ettim. Onunla devam edeceğiz" diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN HAKEMİN VERDİĞİ KARARLARLA BURADAN GALİP GELEMEYECEĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ"

Galatasaray'ın attığı ilk golden önce faul olduğu gerekçesiyle itiraz ettiklerini aktaran Hakan Keleş, "Dördüncü hakem 'Faul' dedi. Orta hakem vermedi. Zaman zaman hakemin verdiği kararlarla buradan galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Bu tür maçlarda hakemler takdir haklarını kullanıyorlar. Baskıyla oluyor belki de. Bulduğumuz pozisyonlar vardı. Biz değerlendiremedik. Hakemler zor veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"OYUNA GİREN OYUNCULARDAN VERİM ALAMIYORUZ"

Hakan Keleş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Biz oyuna müdahale etsek de çözüm üretemedik. Oyuna giren oyunculardan verim alamıyoruz. Kadro kalitesi ile alakalı bir şey. Transfer süreci var. Bunları telafi edeceğiz."

Marlos Moreno'nun karşılaşmadaki performansına yönelik bir soruya Keleş, "En etkili oyunculardan biri Moreno'ydu. Galatasaray Moreno'nun karşısında Kaan'ı tercih etti. Moreno, zaman zaman etkili oldu. Ancak son paslarda etkili olamadık. Eksik kaldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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